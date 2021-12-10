Проходим? В смысле, мимо.

Слухи о том, что ремейк Final Fantasy VII рано или поздно доберётся до персональных компьютеров, появлялись слишком часто, чтобы быть простым совпадением. Как и следовало ожидать, слухи в очередной раз подтвердились: улучшенная седьмая номерная часть серии доберётся до PC уже 16 декабря. Стоит радоваться или нет, говорить пока рано, ведь проект заявлен как эксклюзив Epic Games Store.

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Напомним, что в ремейк входит улучшенная оригинальная игра, специальный сюжетный эпизод про Юффи, дополнительный уровень сложности и модная нынче функция фоторежима.