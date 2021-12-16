А вот для трассировки нужна видеокарта помощнее.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Techland представила системные требования ролевого экшена Dying Light 2 Stay Human. Чуть ниже мы укажем как минимальные, так и рекомендуемые. Насчёт обоих вариантов разработчики посчитали нужным сказать, что игра сделана доступной для широкого круга персональных компьютеров. И всё это — благодаря запатентованному гибкому движку C-Engine от Techland.

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Минимальные требования выглядят следующим образом (для разрешения 1080p при 30 кадрах/с):

процессор: Intel Core i3-9100 (4 ядра /4 потока) с тактовой частотой 3,6 Ггц / AMD Ryzen 3 2300X 2300X (4 ядра / 4 потока) с тактовой частотой 3,6 Ггц

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4 Гбайт встроенной памяти);

операционная система: Windows 7.

А теперь давайте взглянем на рекомендуемые требования (для разрешения 1080p при 60 кадрах/с):

процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 3600X;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8 Гбайт или более мощные.

Со всеми вариантами системных требований (с трассировкой лучей или без) вам поможет ознакомиться вот эта кликабельная картинка.

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Dying Light 2 выйдет 4 февраля 2022 года на ПК и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox.