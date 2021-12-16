Есть также несколько новых скриншотов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Создатели технологичного экшена Horizon: Forbidden West выпустили новый тизер, демонстрирующий работу проекта на консоли PlayStation 5. Красочный ролик целиком и полностью посвящён машинам. Они тут разные: огромные и не очень, летающие и плавающие, мирные и враждебно настроенные. Среда обитания машин тоже отличается, но есть у них кое-что общее.

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Представленных машин объединяет неизбежность встречи с главной героиней Элой. Как поступит с ними главная героиня — зависит, по большей части, от игрока. Но договориться с враждебно настроенными представителями роботизированной фауны при близком контакте не получится.

Параллельно с выпуском нового тизера разработчики опубликовали несколько свежих скриншотов. Опять же, центральная тема всех трёх изображений — Элой и машины.

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Релиз Horizon: Forbidden West намечен на 18 февраля будущего года. Проект должен появиться на PlayStation 4 и PlayStation 5.