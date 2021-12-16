В 2018 году, кажущимся сегодня далёким и беззаботным, Ubisoft официально анонсировала перезапуск культовой стратегической серии The Settlers. С тех пор много воды утекло, разработчики молчали и неоднократно откладывали релиз, но вот, теперь Ubisoft созрела «на поговорить»: уже в январе с нами обещают поделиться первыми подробностями.
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Вместе с тем сейчас на сайте проекта можно зарегистрироваться на участие в предварительной версии проекта. Когда к нему откроется доступ и будут ли участников выбирать методом жеребьёвки, не уточняется.
Подразумевается, что перезапуск The Settlers сохранит идею и дух серии, но при этом получит столь необходимые ей современные элементы дизайна и визуального исполнения. Хотелось бы верить, что в январе с нами поделятся хотя бы приблизительными сроками релиза: достойных проектов в жанре стратегий немецкой школы, можно пересчитать по пальцам одной пережившей взрыв гранаты руки.