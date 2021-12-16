Перечень платформ, на которых Tropico 6 доступна официально и без лишних «но», расширяется. Сегодня стало известно, что данный симулятор диктатора банановой республики, считающей себя равной мировым развитым державам, уже 31 марта следующего года выйдет на консолях текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series).
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Игра будет поддерживать разрешение 4K и все современные функции вышеуказанных консолей. Что касается контента, то Tropico 6 доберётся до PS5 и Xbox Series в виде основной игры с дополнениями The Llama of Wall Street и El Prez. Иными словами, контентное наполнение консольных версий Tropico 6 будет лишь частичным.
El Presidente’s slate has never been cleaner – on March 31, 2022 also in native 4K resolution with the #Tropico6 – comes the Next Gen Edition for PS5 and Xbox Series X|S! pic.twitter.com/gKYjL8KV2n— El Presidente (@El_Prez) December 16, 2021
Тем временем Kalypso Media уже санкционировала производство следующей части Tropico. Всё естественно: пока серия продаётся, надо этим пользоваться. Главное, впрочем, не переусердствовать, а то идеи имеют свойство заканчиваться, а самоповторы никому не интересны.