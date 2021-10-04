Пока покупается, надо продавать.

Всё течёт, всё изменяется, а дело расширяется. Примерно так свой бизнес может описать руководство группы компаний Kalypso Media. На днях, например, компания объявила об открытии своей новой студии под скандинавско-мифологическим названием Nine Worlds Studios. Молодому коллективу поручили создание новой игры в одной из наиболее известных франшиз Kalypso Media — симуляторов диктатора банановой республики Tropico.

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Разработка пока находится на ранних стадиях; на текущий момент известно лишь то, что новая Tropico создаётся для PC и консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series).

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Напомним, что предыдущая игра серии, Tropico 6, вышла весной позапрошлого года и получила высокие оценки как профильной прессы, так и простых игроков.