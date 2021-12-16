Помимо марафона подарков в Epic Games Store сегодня также стартовала гигантская праздничная распродажа, посвящённая скорым Новому году и Рождеству. В рамках акции в магазине можно с большими скидками приобрести массу самых разных игр, причём не только не первой свежести, но и вполне новых релизов.
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В распродаже принимают участие, например, Back 4 Blood, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Hitman III и многие другие известные и популярные проекты.
Помимо основной скидки вы также можете использовать специальный скидочный купон, который снизит стоимость желанных игр ещё на 650 рублей. Купон распространяется на все игры в корзине по отдельности, так что максимальный размер скидки, учитывая, что корзина покупок в EGS на текущий момент ограничена 50 наименованиями, может составить до 32 500 рублей.
Есть, правда, условие: чтобы использовать купон, игра должна стоить не меньше 899 рублей, и уже находиться в релизном состоянии. Купон нельзя использовать на предзаказы, дополнения, внутриигровые покупки и тому подобный контент.
Распродажа в Epic Games Store продлится до 6 января. Тогда же завершится и действие купонов.