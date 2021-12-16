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Издательство Dontnod Entertainment совместно с разработчиками из PortaPlay представило Gerda: A Flame in Winter — атмосферное сюжетное приключение, рассказывающее о тяжёлой жизни медсестры из маленькой датской деревни Тинглев во времена Второй мировой войны.

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Герда пытается спасти близких родственников и знакомых, проявляет сострадание, не поступаясь своими принципами. Сюжет Gerda: A Flame in Winter разворачивается не на линии фронта, а в уютной датской деревушке, где главная героиня жила с рождения. Разработчики утверждают, что рассказанная история основана на реальных событиях.

«Во время войны каждое решение оказывается сложным и может изменить всё. Выбирайте свой путь в игре, смешивающей исследование местности, диалоги и управление ресурсами с отношениями. В этой уникальной сюжетной ролевой игре черты вашей личности станут вашими навыками, а связи с другими людьми определят развитие истории», — гласит официальное описание к Gerda.

Описывая ключевые особенности проекта, разработчики из PortaPlay призывают игроков:

исследуйте различные ответвления сюжета и концовки;

развивайте свою личность с помощью дневника;

собирайте предметы и копите очки отношений, влияющие на ваши решения;

насладитесь самобытным художественным стилем, вдохновленным картинами скандинавских импрессионистов;

погрузитесь в историю, вдохновлённую жизнью реального члена датского сопротивления во время Второй мировой войны.

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Решения игрока и отношения с другими людьми будут влиять на сюжет и концовки. Gerda: A Flame in Winter должна поступить в продажу в будущем году на ПК и Nintendo Switch.