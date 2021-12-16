Сделав тем самым ещё хуже.

New World — один из примеров тех игр, жизненный цикл которых можно сравнить с дровами: бурное, но недолгое горение, а затем тление. На старте New World установила несколько рекордов, но на фоне проблем, ошибок, багов и неготовности сетевой инфраструктуры от былого «онлайна» не осталось и следа.

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На днях издание PCGamesN побеседовало с геймдиректором New World Скотом Лейном (Scot Lane), и в рамках интервью он признался, что Amazon Studios поторопилась с внедрением нового контента и игровых ошибок, в результате чего многие проблемы наслоились друг на друга, создав эффект снежного кома.

Со временем Amazon Studios смогла найти баланс между качеством поставляемого контента и скоростью его выпуска, но пока что до идеала в этом плане далеко. Сейчас коллектив трудится над созданием нового контента, который должен будет разнообразить игровой процесс на ранних стадиях, а также добавить новые активности для высокоуровневых игроков.

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В общем, работы ещё непочатый край, и не вполне ясно, есть ли у Amazon Studios на неё время: «онлайн» New World всё ещё сокращается, и тенденция явно невесёлая.