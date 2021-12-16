В июле этого года Electronic Arts совместно с Motive Studios анонсировала ремейк Dead Space. Информации о проекте пока немного, когда он выйдет — неизвестно, но, похоже, глазастые журналисты WCCFTech выяснили, сколько времени ремейк находится непосредственно в разработке. Согласно резюме сотрудников EA и Motive, работа над обновлённой Dead Space ведётся, по меньшей мере, с июля 2020-го.
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Что нам даёт это знание? То, что можно расслабиться и не ждать скорого релиза проекта. По самым оптимистичным прогнозам, ремейк Dead Space выйдет в конце следующего года, однако на деле у него нет даже приблизительных сроков выхода.
Напомним, что из анонсирующей информации нам известно, что в ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала по тем или иным причинам контент, а также усовершенствуют игровой процесс, дабы он соответствовал современным требованиям к играм. Выйти на связь со свежими подробностями проекта разработчики из Motive обещают в следующем году.