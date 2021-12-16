Хотя сегодня и завтра — вовсе не выходные.

Ubisoft давно обещала устроить в Assassin’s Creed Odyssey выходные бесплатного доступа, и вот, указанный день настал. С сегодняшнего дня и вплоть до 19 декабря включительно все желающие могут ознакомиться с историей Алексиоса или Кассандры (по выбору). Предложение распространяется на все целевые платформы: консольные версии доступны в своих магазинах, ну а PC-версия — в Ubisoft Store.

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Как и во всех подобных предложениях, достигнутый в ходе бесплатных выходных в Assassin’s Creed Odyssey прогресс будет сохранён на учётной записи, так что в случае покупки игры вы сможете продолжить с того же места, на котором остановились.

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Assassin’s Creed Odyssey вышла в 2018 году и получила очень высокие пользовательские оценки. Так что если вы до сих пор не ознакомились с данным проектом, то, быть может, сегодня самое время восполнить этот пробел.