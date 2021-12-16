Ещё одна компания, похоже, станет жертвой бесящихся с жиру сотрудников.

На прошлой неделе с подачи издания IGN в Сети распространилась статья о том, что в студии Bungie наблюдается повсеместный сексизм, а сотрудников постоянно заставляют «кранчить» (перерабатывать), дабы справиться с огромным объёмом работы в приемлемые сроки. «Какие ваши доказательства?» в материале даже не рассматривается, да это в современном мире и не нужно: скандал создан, репутация Bungie подмочена, и вот, пошли первые жертвы.

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Сегодня стало известно, что глава отдела кадров Bungie Гейл д’Ондт покинула свой пост. В своей прощальной речи д’Ондт отметила, что за время работы руководителем отдела кадров ей пришлось решать множество конфликтов в коллективе и даже увольнять сотрудников за неподобающее поведение на рабочем месте. Свой пост д’Ондт покидает с чувством выполненного долга: она сделала всё, что могла, дабы сделать рабочую атмосферу в Bungie максимально дружелюбной.

Покидает д’Ондт Bungie полностью или же просто меняет кресло, не уточняется. Известно одно: спустя считанные часы после выхода материала от IGN на прошлой неделе глава Bungie Пит Парсонс публично извинился перед сотрудниками, испытавшими на себе «токсичное» поведение своих коллег, и пообещал впредь жёстко пресекать подобные действия.

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Вот бы столько же внимания и ресурсов разработчики уделяли качеству своих игр. Эх, мечты, мечты: нынче важно не работу работать, а в тепличных условиях произрастать и получать за это деньги.