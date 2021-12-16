И ещё изменения по мелочи.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Diablo II Resurrected, в отличие от Warcraft III Ref unded orged, не является полным провалом по всем фронтам, поэтому Blizzard уделяет ей внимание и выпускает необходимые обновления. Так, в начале следующего года игра получит обновление 2.4, в состав которого входит множество крайне необходимых игре изменений и нововведений.

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Начнём с нововведения: с выходом обновления 2.4 в Diablo II Resurrected появится долгожданный рейтинговый режим. Участвуя в рейтинговом режиме, игроки будут открывать новые рунные слова, а всего режим будет разделён на четыре подрежима: стандартный, героический, стандартный + дополнение, а также героический + дополнение.

Также в обновлении 2.4 игру ждут изменения в балансе классов. Разработчики поправят баланс амазонки, ассасина, варвара, друида, некроманта, паладина и волшебницы.

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Сначала изменения «обкатают» на просторах тестового сервера, где они, собственно, сперва и появятся в начале следующего года. Долго ли будут «обкатывать», пока неясно.