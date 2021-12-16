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Новости Software Игнатий Колыско
Square Enix приостановила продажи Final Fantasy XIV из-за возросшей нагрузки на серверы
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Компания Square Enix объявила о временной приостановке продаж стартового и полного издания Final Fantasy XIV из-за сильно возросшей нагрузки на серверы. Соответствующее объявление появилось в официальном блоге проекта, там же девелоперы рассказали, что даже спустя две недели со старта раннего доступа дополнения Endwalker игроки испытывают проблемы с долгим входом в игру.

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Разработчики из Square Enix выдадут в качестве моральной компенсации 14 дней игрового времени всем пользователям, владеющим полным изданием Final Fantasy XIV и имеющим полную подписку на 21 декабря. Дополнительные условия акции будут объявлены позже.

Square Enix заметила, что количество часов в игровых сессиях и игроков значительно превышает предельные значения серверов, поэтому компании пришлось пойти на временную приостановку продаж стартового и полного издания Final Fantasy XIV. Доступ к бесплатной пробной версии тоже был временно ограничен.

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Дата возвращения онлайновой «финалки» в продажу не называется, зато Square Enix пояснила, почему не может с августа решить проблему закупки дополнительного оборудования для серверов. Оказывается, процесс расширения дата-центров Final Fantasy XIV застопорился из-за глобальной проблемы дефицита полупроводников.

#square enix #final fantasy xiv
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