Всего-навсего.

Как известно, после скандального релиза Cyberpunk 2077 группа инвесторов подала на компанию CD Projekt в суд, аргументировав это тем, что создатели игры ввели их в заблуждение относительно статуса готовности проекта и уровня его качества, из-за чего они (инвесторы) недосчитаются прибыли вследствие недостаточного уровня продаж.

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История продолжалась несколько месяцев, и вот, сегодня стало известно, что CD Projekt заключила с инвесторами мировое соглашение, по которому выплатит последним $1,85 миллиона в качестве компенсации, если те отзовут свой иск. Впрочем, праздновать победу над здравым смыслом — по сравнению с выручкой с Cyberpunk 2077 сумма компенсации инвесторам поистине смехотворная — преждевременно: сделку ещё должен одобрить суд. А вот одобрит ли — вопрос открытый.

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Напоминаем, что сейчас студия CD Projekt RED немного отдыхает, а со следующего года начнёт поставлять в Cyberpunk 2077 дополнительный контент и свежие обновления. В следующем же году должна выйти полноценная версия игры для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, на которых сейчас она работает в режиме обратной совместимости с «пастгеном».