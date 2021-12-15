А то не по-богемному как-то — чужими инструментами пользоваться.

Импортозамещение — идея не только российско-правительственная: все хотят, но не все могут позволить себе её осуществление. Если, однако, оперировать масштабами «чуть» меньшими, чем государство, то в отдельных секторах экономики можно использовать полностью собственные средства производства. Вот студия Bohemia Interactive сегодня, например, анонсировала свой собственный игровой движок под красивым названием Enfusion.

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Согласно заверениям представителей технического отдела Bohemia, движок Enfusion позволит создавать правдоподобные игровые миры, при этом отличаясь максимальной дружелюбностью к конечному пользователю (разработчику) и модульной архитектурой, которая позволит «наращивать» необходимые в конкретных играх элементы. Все будущие проекты студии будут создаваться именно на базе Enfusion.

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Enfusion — масштабный проект Bohemia, находившийся в разработке около четырёх лет. Закончится всё красивыми словами или же на его основе действительно будут выходить игры, покажет только время, уж простите за этот штамп.