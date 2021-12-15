Battle Pass добавил множество функций.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Valve добавила в популярную сетевую игру Dota 2 зимний боевой пропуск, проходить этапы которого можно будет вплоть до 23 февраля будущего года. Сам Battle Pass стоит 540 рублей, в продаже также есть варианты с 50 и 100 уровнями. Всего, напомним, в свежем пропуске 500 уровней.

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Ещё одно нововведения «сезонника» — аркана на Drow Ranger. Она включает в себя полный набор новых анимаций и визуальных эффектов для героини и её способностей. Аркана добавляет новые эффекты при использовании вампиризма и при передвижении.

Также в Dota 2 стартовал ивент Лабиринт Аганима: «Колдовской Континуум», в котором игрокам нужно спасать меньших Аганимов за награды и заниматься исследованием Хранилища Континуума. В конце ивента игроков будет ждать босс, а главная награда Лабиринта Аганима — уникальный курьер.

Для участия в ивенте Лабиринт Аганима наличие боевого пропуска не требуется, но, как утверждают разработчики, с ним можно получить больше возможностей и призов.

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Наконец, важный апдейт к Dota 2 добавил в игру поддержку геймпадов — пока данная функция числится как экспериментальная. Для её активации нужно зайти в свойства игры в Steam. Использовать можно любой контроллер, который поддерживается Steam.