Компания Valve добавила в популярную сетевую игру Dota 2 зимний боевой пропуск, проходить этапы которого можно будет вплоть до 23 февраля будущего года. Сам Battle Pass стоит 540 рублей, в продаже также есть варианты с 50 и 100 уровнями. Всего, напомним, в свежем пропуске 500 уровней.
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Ещё одно нововведения «сезонника» — аркана на Drow Ranger. Она включает в себя полный набор новых анимаций и визуальных эффектов для героини и её способностей. Аркана добавляет новые эффекты при использовании вампиризма и при передвижении.
Также в Dota 2 стартовал ивент Лабиринт Аганима: «Колдовской Континуум», в котором игрокам нужно спасать меньших Аганимов за награды и заниматься исследованием Хранилища Континуума. В конце ивента игроков будет ждать босс, а главная награда Лабиринта Аганима — уникальный курьер.
Для участия в ивенте Лабиринт Аганима наличие боевого пропуска не требуется, но, как утверждают разработчики, с ним можно получить больше возможностей и призов.
Наконец, важный апдейт к Dota 2 добавил в игру поддержку геймпадов — пока данная функция числится как экспериментальная. Для её активации нужно зайти в свойства игры в Steam. Использовать можно любой контроллер, который поддерживается Steam.