Разработчики экспериментируют.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Команда разработки популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive из компании Valve подготовили новую сборку проекта с включённой первичной поддержкой Vulkan. Девелоперы сразу дали понять, что поддержка API реализована с использованием программной надстройки DXVK. Все предыдущие версии CS: GO могли похвастаться поддержкой только OpenGL.

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Если кому интересно, на сайте игры был даже опубликован короткий список изменений свежего апдейта, в котором разработчики посчитали нужным указать на «экспериментальный» характер реализованной поддержки API Vulkan.

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Counter-Strike: Global Offensive на данный момент доступна в Steam. До 2018-го года проект нужно было покупать, но три года назад Valve приняла решение перевести его на условно-бесплатную модель распространения. На данный момент в Steam у соревновательного шутера есть 88 % рейтинга на основании более 6 миллионов отзывов.