Хотя ARK Survival Evolved и рискует влипнуть в неприятную историю с судебным разбирательством с разработчиками Myth of Empires, но проект требует постоянной контентной поддержки независимо ни от чего. Она и осуществляется: сегодня, например, для ARK Survival Evolved вышло огромное по своим масштабам бесплатное дополнение «Затерянный остров» (Lost Island).
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Дополнение внедряет в игру новую локацию, площадь которой составляет около ста пятидесяти квадратных километров. На этих просторах разместились различные природные биомы, новые уникальные представители местной фауны, загадки, а также удивительные и живописные пейзажи.
Отличительной особенностью дополнения, из-за которой оно, собственно, и является бесплатным, стало то, что в его создании принимало участие непосредственно сообщество ARK Survival Evolved.