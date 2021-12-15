Так называется бесплатное DLC.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Хотя ARK Survival Evolved и рискует влипнуть в неприятную историю с судебным разбирательством с разработчиками Myth of Empires, но проект требует постоянной контентной поддержки независимо ни от чего. Она и осуществляется: сегодня, например, для ARK Survival Evolved вышло огромное по своим масштабам бесплатное дополнение «Затерянный остров» (Lost Island).

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Дополнение внедряет в игру новую локацию, площадь которой составляет около ста пятидесяти квадратных километров. На этих просторах разместились различные природные биомы, новые уникальные представители местной фауны, загадки, а также удивительные и живописные пейзажи.

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Отличительной особенностью дополнения, из-за которой оно, собственно, и является бесплатным, стало то, что в его создании принимало участие непосредственно сообщество ARK Survival Evolved.