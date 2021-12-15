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Ровно неделю назад Rockstar пообещала, что 15 декабря Grand Theft Auto Online получит новое сюжетное обновление под названием «Контракт». Указанный день настал, обновление к игре применено, осталось лишь его загрузить и приступить к прохождению.

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Напоминаем, что события «Контракта» разворачиваются спустя достаточно продолжительное время после окончания сюжета Grand Theft Auto V. Изрядно повзрослевший (если не сказать постаревший) Франклин Клинтон управляет своим агентством, решающим различные проблемы вайнвудской элиты.

Нам предстоит помочь Франклину с развитием его бизнеса: самым ответственным заданием, которое выпало на долю агентства, станет поиск и возвращение телефона рэпера Доктора Дре, на котором сохранены ещё не вышедшие композиции музыканта.

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Помимо новой сюжетной линии «Контракт» добавляет в игру новую радиостанцию, транспорт и многое другое.