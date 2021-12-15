Зима в самом разгаре, а это значит, что сервисы цифровой дистрибуции игр подтягиваются за своими розничными коллегами и организуют на своих площадках соответствующие сезонные распродажи. Сегодня очередь дошла до Ubisoft Store, где в рамках зимней распродажи можно урвать множество игр издательства, а скидки достигают 80 %.
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В распродаже уже принимают участие совсем свежие релизы Ubisoft — такие, как Far Cry 6 и Riders Republic — причём, скидки на них оказались вполне существенными, учитывая, что на прилавках они появились всего пару месяцев назад. Вот, например, несколько наиболее интересных (субъективно) предложений в рамках распродажи:
- Far Cry 6 за 1 624 рубля (скидка 35 %);
- Assassin’s Creed Valhalla за 1 250 рублей (скидка 50 %);
- Riders Republic за 1 624 рубля (скидка 35 %);
- Watch Dogs Legion за 825 рублей (скидка 67 %);
- Far Cry 5 за 500 рублей (скидка 80 %).
Кроме того, дополнительно в рамках распродажи действует промокод «HELLO22», введя который без кавычек вы также получите дополнительную скидку в 22 % на всю корзину покупок. Естественно, чем больше покупок единомоментно, тем больше выгоды от промокода.
Распродажа продлится до 6 января.