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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Девочка с длинными волосами из культового фильма ужасов «Звонок» появится в кооперативном боевике Dead by Daylight
Будем шутить про семь дней?
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Культовый японский хоррор «Звонок», получивший в 2002 году американскую адаптацию, в скором времени будет представлен в популярном кооперативном боевике Dead by Daylight. Главная злодейка фильма — та самая мёртвая девочка с длинными волосами — попадёт в игру на правах нового монстра.

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Разработчики Dead by Daylight выпустили короткий тизер, в котором саму девочку ещё не показали, но тот самый колодец там уже есть. Примечательно, что Behaviour Interactive решила сделать коллаборацию с оригинальным японским фильмом Ringu 1998 года, а не его голливудским ремейком 2002 года.

Официальное описание мини-DLC:

«Проклятье расползается все сильнее. Богатая коллекция Dead by Daylight пополнится леденящей кровь классикой хоррора.

«Звонок» скоро услышат и в Тумане. Близится выход новой главы, вдохновленной романом Кодзи Судзуки и его оригинальной экранизацией.

А пока у вас есть время — и даже не всего семь дней — отточить свои навыки».

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Новый злодей (злодейка, если точнее) появится в Dead by Daylight в 23-й главе, выход которой запланирован на март 2022 года.

#dead by daylight #behaviour interactive
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