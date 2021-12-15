Система пользовательских оценок в Steam является достаточно точной системой проверки той или иной игры «на вшивость»: обычно если у проекта жёлтый или красный рейтинг, то на то есть серьёзные причины. И наоборот: если игра обладает «крайне положительными» оценками, то, скорее всего, она того заслуживает.
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Оспаривать заслуги самых высокооценённых игр 2021 года выпуска в Steam мы, конечно же, не будем, но реальность такова, что в топ-10 разместились сплошь игры, о которых подавляющее большинство геймеров не слышали даже краем уха. Сами посудите:
- Totally Accurate Battle Simulator — (96,33 %);
- Dyson Sphere Program — (96,1 %);
- Rhythm Doctor — (95,84 %);
- Firework — (95,78 %);
- Cookie Clicker — (95,67 %);
- The Room 4 — (95,59 %);
- PowerWash Simulator — (95,2 %);
- Townscaper — (94,98 %);
- Tiny Bunny — (94,98 %);
- Before Your Eyes — (94,95 %).
Top Steam releases of 2021 as decided by our rating algorithm:— SteamDB (@SteamDB) December 14, 2021
1. Totally Accurate Battle Simulator
2. Dyson Sphere Program
3. Rhythm Doctor
4. Firework
5. Cookie Clicker
6. The Room 4
7. PowerWash Simulator
8. Townscaper
9. Tiny Bunny
10. Before Your Eyeshttps://t.co/iZaqXY0pSu pic.twitter.com/jpxJbDgNU8
Впрочем, учитывая, что практически все высокобюджетные игры в этом году осрамились и, как следствие, улетели в бездну низких оценок, ничего удивительного в подобной статистике нет: AAA-индустрия уже не первый год не соответствует своему статусу. Взять хотя бы Battlefield 2042, которая в вышеуказанном рейтинге, если продлить его на десять с половиной тысяч строк вниз, расположилась бы на 10 234-м месте.