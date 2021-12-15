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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В десятке самых высокооценённых игр 2021 года в Steam оказались проекты, о которых вы никогда не слышали
Иными словами, ни одной игры даже AA-класса. Про AAA не говорим: их нет даже в двадцатке.
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Система пользовательских оценок в Steam является достаточно точной системой проверки той или иной игры «на вшивость»: обычно если у проекта жёлтый или красный рейтинг, то на то есть серьёзные причины. И наоборот: если игра обладает «крайне положительными» оценками, то, скорее всего, она того заслуживает.

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Оспаривать заслуги самых высокооценённых игр 2021 года выпуска в Steam мы, конечно же, не будем, но реальность такова, что в топ-10 разместились сплошь игры, о которых подавляющее большинство геймеров не слышали даже краем уха. Сами посудите:

  • Totally Accurate Battle Simulator — (96,33 %);
  • Dyson Sphere Program — (96,1 %);
  • Rhythm Doctor — (95,84 %);
  • Firework — (95,78 %);
  • Cookie Clicker — (95,67 %);
  • The Room 4 — (95,59 %);
  • PowerWash Simulator — (95,2 %);
  • Townscaper — (94,98 %);
  • Tiny Bunny — (94,98 %);
  • Before Your Eyes — (94,95 %).

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Впрочем, учитывая, что практически все высокобюджетные игры в этом году осрамились и, как следствие, улетели в бездну низких оценок, ничего удивительного в подобной статистике нет: AAA-индустрия уже не первый год не соответствует своему статусу. Взять хотя бы Battlefield 2042, которая в вышеуказанном рейтинге, если продлить его на десять с половиной тысяч строк вниз, расположилась бы на 10 234-м месте.

#steam #valve
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Твоя мамка
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ccoonstt
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Gerolf Van-Oudshoorn
16:41
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В десятке самых высокооценённых игр 2021 года в Steam оказались проекты, о которых вы никогда не слышали
ccoonstt
16:41
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