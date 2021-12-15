Очень хорошо для инди-проекта.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Приключенческая игра Spiritfarer вышла в августе прошлого года, проект был достаточно тепло принят геймерами. Например, в магазине Steam у него есть 96% рейтинга на основании почти 13 тысяч отзывов. Признание сообщества прямо отразилось на продажах Spiritfarer. Так, в апреле стало известно о 500 тысячах проданных копий, а сейчас авторы рапортуют о реализации миллионной копии.

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Девелоперы из Thunder Lotus Games также выпустили расширенное издание Spirifarer с подзаголовком Farawell Edition. Он уже доступно на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Farawell Edition содержит не только, разумеется, базовую версию игры, но все контентные расширения и обновления. В том числе, недавно вышедшие Jackie and Daria, а также Beverly и Lily.

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Прямо сейчас Spiritfarer продаётся в Steam со скидкой 50 %, все заинтересованные в проекте могут сделать покупку.