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Сетевой шутер Aliens: Fireteam Elite будет получать поддержку от разработчиков, но сам проект не пользуется популярностью у игрового сообщества. «Онлайн» мизерный, как возвращать аудиторию — не совсем понятно. Девелоперы надежды не теряют, поэтому объявили о запуске второго сезона.

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Со стартом нового сезона в Aliens: Fireteam Elite были произведены важные правки в балансе и добавлен режим Point Defense. В последнем из перечисленных команде из трёх игроков нужно защищать и ремонтировать стратегические блокпосты на локации, давая отпор врагам. За прохождение Point Defense на разных уровнях сложностях полагаются награды — всего их 20 штук.

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Также Aliens: Fireteam Elite пополнила собой библиотеку игрового сервиса Game Pass — как на ПК, так и на Xbox. Следующее большое обновление к игре выйдет только в 2022 году (во втором квартале).