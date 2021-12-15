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Новости Software Игнатий Колыско
Авторы Shadow Warrior 3 выпустили трейлер Trek to Yomi — мрачного приключения с обременённым долгом самураем
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Разработчики из студии Flying Wild Hog в данный момент заняты работой над Shadow Warrior 3 и Evil West. Удивительно, у девелоперов настолько налажены процессы производства игр, что нашлось время ещё для одного проекта. Речь идёт о Trek to Yomi — приключении с видом сбоку, доверху наполненном азиатской атрибутикой и стилистикой.

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Если вас данный проект заинтересовал, то издательство Devolver Digital позволяет поближе с ним познакомиться и посмотреть отдельный трейлер. Итак, главный герой Trek to Yomi — молодой мечник по имени Хироки. Он дал клятву своему умирающему учителю защитить город от любых напастей. Именно поэтому нашему воину пришлось отправиться в долгое путешествие.

Flying Wild Hog пообещали реализовать для Trek to Yomi саундтрек в духе феодальной Японии, подарить нам историю о падении и возвращении героя, приправив всё это кинематографическими ракурсами камеры и визуальным стилем в духе классических самурайских фильмов.

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Trek to Yomi должна выйти в будущем году на ПК, PlayStation и Xbox.

#flying wild hog #trek to yomi
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