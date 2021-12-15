Один из самых популярных стримеров Гай «Dr Disrecpect» Бим сообщил об основании собственной игровой студии под названием Midnight Society. Столь серьёзное производство, естественно, он организовал не в одиночку, а вместе с партнёрами, коими выступили ветераны игровой индустрии из именитых коллективов Infinity Ward и 343 Industries.
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Так, соучредителями Midnight Society экс-сотрудник Infinity Ward Роберт Боулинг, занявший пост формального главы нового коллектива и экс-сотрудник 343 Industries Куинн Дельхойо, получивший должность творческого руководителя. Важно помнить, что сам Гай Бим раньше также трудился в сфере разработки игр, так что не является просто «человеком с улицы», а имеет за плечами достаточно внушительный опыт.
Студия молодая, а потому амбиции у неё огромные, а планы — наполеоновские. Midnight Society метит на роль создателя лучшего PvP (сетевого) шутера в истории. Помогать студии воплощать мечту в реальность сможет само игровое сообщество. Можно даже сказать, что проект станет совместным творчеством разработчиков и «комьюнити», которое будет давать авторам правильные идеи. Основатели Midnight Society считают, что это единственно верный способ разработки видеоигр.
Introducing my new AAA Game Studio, Midnight Society.— Dr Disrespect (@DrDisrespect) December 14, 2021
Give us a follow @12am
It’s time. https://t.co/vKIOzpVjK9
Пока что говорить о своём первом проекте сооснователи Midnight Society не торопятся. Оно и понятно: сейчас студия существует только юридически, отчаянно нуждаясь в талантливых разработчиках, программистах, художниках и прочих незаменимых для геймдева сотрудниках.