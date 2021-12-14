Аддон добавляет в игру массу всего интересного.

Будучи вполне себе живым, ну или как минимум подающим признаки жизни проектом, ремастер Kingdoms of Amalur Reckoning периодически снабжается новым контентом. Сегодня, например, проект пополнился крупным аддоном под названием Fatesworn, после установки которого геймплейное наполнение игры значительно увеличится. Основные подробности, равно как и сопутствующий видеоролик, чуть ниже по тексту.

реклама

Итак, дополнение Fatesworn добавляет в Kingdoms of Amalur Re-Reckoning новую сюжетную линию, посвящённую противостоянию богу хаоса Телогрусу, новые локации, массу дополнительных квестов и миссий, новую геймплейную механику (какую конкретно, в описании не уточняется), а также огромное множество нового оружия, экипировки и противников, которых со всем этим обмундированием нам предстоит уконтрапупить.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Напомним, что Kingdoms of Amalur Reckoning создавалась при непосредственном участии дизайнера The Elder Scrolls IV Oblivion. Оригинальный проект вышел в 2012 году, ну а ремастер, о котором мы сегодня и говорим, поступил в продажу в начале осени прошлого года, получив пусть и не сногсшибательно, но всё же достаточно высокие пользовательские оценки.