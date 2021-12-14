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Новости Software Михаил Андреев
Выход дополнения Fatesworn для Kingdoms of Amalur Re-Reckoning отметили симпатичным трейлером
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Будучи вполне себе живым, ну или как минимум подающим признаки жизни проектом, ремастер Kingdoms of Amalur Reckoning периодически снабжается новым контентом. Сегодня, например, проект пополнился крупным аддоном под названием Fatesworn, после установки которого геймплейное наполнение игры значительно увеличится. Основные подробности, равно как и сопутствующий видеоролик, чуть ниже по тексту.

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Итак, дополнение Fatesworn добавляет в Kingdoms of Amalur Re-Reckoning новую сюжетную линию, посвящённую противостоянию богу хаоса Телогрусу, новые локации, массу дополнительных квестов и миссий, новую геймплейную механику (какую конкретно, в описании не уточняется), а также огромное множество нового оружия, экипировки и противников, которых со всем этим обмундированием нам предстоит уконтрапупить.

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Напомним, что Kingdoms of Amalur Reckoning создавалась при непосредственном участии дизайнера The Elder Scrolls IV Oblivion. Оригинальный проект вышел в 2012 году, ну а ремастер, о котором мы сегодня и говорим, поступил в продажу в начале осени прошлого года, получив пусть и не сногсшибательно, но всё же достаточно высокие пользовательские оценки.

#thq nordic #kingdoms of amalur re-reckoning
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