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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Total War Warhammer III показали карту сюжетной кампании проекта
Она крупная и разнообразная.
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Несмотря на то, что до выхода Total War Warhammer III осталось два с небольшим месяца, разработчики из Creative Assembly ничего не скрывают и регулярно снабжают потенциальных покупателей новинки свежей информацией. Сегодня, например, нашему вниманию представили видеоролик с демонстрацией карты мира, в котором будут разворачиваться события сюжетной кампании проекта.

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В нижеуказанном видео можно разглядеть морозные земли Кислева, Горы Скорби, равнины, пышные леса и много чего ещё. Игровой мир Total War Warhammer III разнообразен и красочен, ну а сама сюжетная кампания по своему масштабу и продолжительности примерно вдвое превосходит кампанию предыдущей части подсерии.

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Релиз Total War Warhammer III запланирован на 17 февраля на всех актуальных платформах. Если, конечно, не случится внезапного переноса, что, учитывая реалии, в которых мы сейчас живём, вполне вероятно.

#sega #creative assembly #total war warhammer iii
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