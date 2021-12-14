Несмотря на то, что до выхода Total War Warhammer III осталось два с небольшим месяца, разработчики из Creative Assembly ничего не скрывают и регулярно снабжают потенциальных покупателей новинки свежей информацией. Сегодня, например, нашему вниманию представили видеоролик с демонстрацией карты мира, в котором будут разворачиваться события сюжетной кампании проекта.
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В нижеуказанном видео можно разглядеть морозные земли Кислева, Горы Скорби, равнины, пышные леса и много чего ещё. Игровой мир Total War Warhammer III разнообразен и красочен, ну а сама сюжетная кампания по своему масштабу и продолжительности примерно вдвое превосходит кампанию предыдущей части подсерии.
Релиз Total War Warhammer III запланирован на 17 февраля на всех актуальных платформах. Если, конечно, не случится внезапного переноса, что, учитывая реалии, в которых мы сейчас живём, вполне вероятно.