Не повезло.

Heroes of Newerth, один из первых проектов в жанре MOBA, переживает сейчас не самые лучшие времена. Когда-то игру всерьёз позиционировали как главного конкурента League of Legends. Только вот проект от Riot Games чувствует себя прекрасно: вселенная расширяется мультсериалами, а мобильные ответвления ставят рекорды. А у Heroes of Newerth всё настолько плохо, что разработчики приняли решение закрыть проект.

Закрытие Heroes of Newerth состоится через полгода, по такому случаю авторами было представлено специальное расписание по отключению «систем жизнеобеспечения» игры:

13 декабря (то есть, вчера) отключена покупки золотых монет;

31 декабря запретят создавать новые аккаунты;

20 июня 2022 года — серверы игры закрываются, общение с сообществом на всех основных платформах прекращается.

По случаю скорого закрытия Heroes of Newerth разработчики из S2 Games решили провести прощальные мероприятия для сообщества. Так, с 20 декабря и вплоть до отключения серверов количество серебра в награду за матчи увеличится в 10 раз, шансы выпадения в бриллиантовых сундуках увеличатся в 4 раза.

Также у некоторых вещей начнут появляться цены в серебре. Здесь авторы пояснили, что по различным причинам они не смогут разблокировать все продукты и перенести на серебро полный ассортимент внутриигрового магазина.

Также с 20 декабря по 19 февраля будет проходит прощальный ивент, в ходе которого S2 Games раздаст ещё больше серебра и билетов за совершение любых действий в Heroes of Newerth.

Напомним, бета-тестирование Heroes of Newerth стартовало 24 апреля аж 2009 года, релиз проекта состоялся 12 мая 2010 года. Изначально проект был платным, но его разработчикам пришлось перейти на условно-бесплатную модель распространения в июле 2011 года.

Последний персонаж появился в Heroes of Newerth в июле 2018-го, а последний патч вышел 12 февраля 2021 года.