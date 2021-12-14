Ubisoft продолжает отмечать своё 35-летие. Компания уже взрослая, большая и успешная, а это значит, что на свой юбилей она подарки не получает, а наоборот — дарит. С сегодняшнего дня и вплоть до утра 22 декабря все того желающие игроки могут отправиться в Ubisoft Store и забрать в вечное пользование платформер Rayman Origins.
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В этом году Rayman Origins исполнилось 10 лет. На момент своего выхода проект мог порадовать грамотным смешением самых разных игровых жанров, за что в том числе получил тёплые отзывы от критиков и игроков.