Но много ли их — желающих?

Ubisoft продолжает отмечать своё 35-летие. Компания уже взрослая, большая и успешная, а это значит, что на свой юбилей она подарки не получает, а наоборот — дарит. С сегодняшнего дня и вплоть до утра 22 декабря все того желающие игроки могут отправиться в Ubisoft Store и забрать в вечное пользование платформер Rayman Origins.

реклама

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В этом году Rayman Origins исполнилось 10 лет. На момент своего выхода проект мог порадовать грамотным смешением самых разных игровых жанров, за что в том числе получил тёплые отзывы от критиков и игроков.