Ремейк System Shock как проект существует так давно, что казалось, что его релиз мы если увидим, то явно не в обозримой перспективе. Что ж, сегодня у ремейка культовой игры наконец-то появилось пусть и сильно размытое, но всё же «окно» релиза — 2022 год. Вместе с тем разработчики с заслуженным чувством гордости сообщили о том, что заключили договор с издательством Prime Matter — именно оно будет распространять и издавать грядущий проект.
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Напомним, что при желании игроки в Steam могут ознакомиться с демонстрационной версией System Shock. Игра запланирована к выходу на PC и консолях прошлого поколения. На консолях поколения текущего, очевидно, она будет работать в режиме обратной совместимости.
Shodan is back... 👾— Prime Matter (@primemattergg) December 14, 2021
We're excited to announce our partnership with @NightdiveStudio for the remake of the classic sci-fi action adventure #SystemShock - coming next year!
🎮 Try the demo now on Steam: https://t.co/iLVhe67V34 pic.twitter.com/3zKFcgl26b
Ремейк System Shock появился на «радарах» игровых изданий в ноябре 2015 года, и с тех пор релиз проекта неоднократно откладывался, а в определённый момент его производство и вовсе приостанавливалось. Хотелось бы верить, что все эти неурядицы были преодолены, и ремейк получится хотя бы достойным памяти оригинала. Большего от него, по правде говоря, и не требуется.