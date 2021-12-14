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Новости Software Михаил Андреев
Ремейк System Shock обзавёлся издателем и выйдет в следующем году
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Ремейк System Shock как проект существует так давно, что казалось, что его релиз мы если увидим, то явно не в обозримой перспективе. Что ж, сегодня у ремейка культовой игры наконец-то появилось пусть и сильно размытое, но всё же «окно» релиза — 2022 год. Вместе с тем разработчики с заслуженным чувством гордости сообщили о том, что заключили договор с издательством Prime Matter — именно оно будет распространять и издавать грядущий проект.

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Напомним, что при желании игроки в Steam могут ознакомиться с демонстрационной версией System Shock. Игра запланирована к выходу на PC и консолях прошлого поколения. На консолях поколения текущего, очевидно, она будет работать в режиме обратной совместимости.

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Ремейк System Shock появился на «радарах» игровых изданий в ноябре 2015 года, и с тех пор релиз проекта неоднократно откладывался, а в определённый момент его производство и вовсе приостанавливалось. Хотелось бы верить, что все эти неурядицы были преодолены, и ремейк получится хотя бы достойным памяти оригинала. Большего от него, по правде говоря, и не требуется.

#nightdive studios #system shock #prime matter
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