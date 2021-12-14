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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Кооперативный шутер The Anacrusis от ветеранов Valve и Riot Games выйдет в раннем доступе 13 января будущего года
Как Left 4 Dead, только в космосе и в будущем.
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Бывшие сотрудники Valve и Riot Games основали новую студию Stray Mobray и собираются представить в будущем году свой первый проект, получивший название The Anacrusis. Это кооперативный шутер, перенимающий отдельные геймплейные механики Left 4 Dead, но его действие происходит в будущем.

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В центре внимания The Anacrusis — четвёрка героев, которым обязательно нужно отбиваться от огромных полчищ инопланетян. Всё действо происходит на звездолёте, терпящем крушение. Для эффективной борьбы с врагами необходимо оружие, дизайн которого тут продиктован избранным разработчиками сеттингом. У героев в распоряжении будут: лазерная винтовка, стазисные гранаты, футуристичные винтовки и другие штуки.

Как и в случае с Left 4 Dead, хореографию боевых забегов будет выстраивать ИИ-система. Она умеет расставлять в нужных местах врагов и раскладывать оружие с аптечками. Система сможет определить уровень слаженности игроков и будет делать прохождение посильным.

The Anacrusis выйдет сначала в раннем доступе Steam 13 января будущего года. В новом видеоролике на YouTube разработчики рассказали, что намеренно отправили свой кооперативный шутер в ранний доступ из-за желание доработать проект в тесном взаимодействии с сообществом.

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The Anacrusis также выйдет 13 января в Microsoft Store, Epic Games Store и на Xbox. Также проект пополнит библиотеку Game Pass в день релиза.

#the anacrusis #stray mobray
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Ветераны Valve и Riot анонсировали The Anacrusis — научно-фантастический боевик в духе Left 4 Dead
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