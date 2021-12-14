В конце лета прошлого года Ubisoft назначила Вирджини Хаас на должность главного операционного директора студий компании. Не прошло и полутора лет, как Хаас объявила об уходе из компании.
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Куда теперь держит путь Хаас, не сообщается, однако руководство Ubisoft, как положено, поблагодарило её за работу и пожелало удачи и успехов в её будущей деятельности. Сейчас Ubisoft будет заниматься поиском и назначением нового операционного директора, а до тех пор сформированная Хаас команда будет поддерживать непрерывную работу по своим направлениям.
Стоит отметить, что текучка кадров, даже на столь высоких должностях — это нормальное явление, и переживать, что Ubisoft внезапно утратит дееспособность, не стоит.