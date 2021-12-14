Компания Microsoft анонсировала повышение цен на облачное программное обеспечение на 10 % с 1 января будущего года. Об этом журналистам издания «Ведомости» сообщили партнёры компании, информацию также подтвердил директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова.
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Итак, с 1 января 2022 года на 10 % увеличиваются цены на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL (служба удалённых рабочих столов). Стоимость комплектов лицензий CIS Standard вырастет на 5 %, CIS Datacenter — на 7 %.
Анна Лобанова дополнительно указала, что 6 декабря об изменениях цен были уведомлены дистрибуторы Microsoft в России. Представитель Microsoft утверждает, что цены вырастут во всём мире, поскольку компания выпустила новые продукты. Указанными выше сервисами пользуются в основном малый и средний бизнес, поэтому обычных пользователей повышение цен никак не должно коснуться.
Напомним также, что в 2021 году редмондцы уже повышали цены на свою продукты в России. Так, с 1 октября цены на облачные сервисы и коммерческое ПО выросли на 15,2 %. Тогда Microsoft объясняла повышение желанием приблизить российские цены к ценам в Центральной и Восточной Европе в долларах.