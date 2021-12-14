Несмотря на слабенькие стартовые показатели, на текущий день The Division 2 обладает сформировавшейся преданной фанатской базой и, как следствие, получает запрос на постоянный выпуск нового контента. В планах разработчиков был выпуск очередного крупного обновления на февраль наступающего года, однако несколько часов назад студия сообщила о переносе соответствующего релиза на неопределённый срок.
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Причина переноса до боли стандартная и банальная: разработчикам нужно ещё больше времени, чтобы доделать элементы обновления и привести их в соответствие нормам качества.
К слову, в ближайшее время в The Division 2 должно было начаться предновогоднее событие с новым косметическим контентом, однако его запуск также был отложен на неопределённый срок. Учитывая новогодне-рождественскую тематику, предположим, что событие в этом просто отменили.
Agents,— The Division 2 (@TheDivisionGame) December 13, 2021
We have an important message from The Division 2 Development team to share today. pic.twitter.com/WsrR2U5gTX
Релиз The Division 2 состоялся в 2019 году. Проект восприняли как во всём превосходящий своего предшественника, однако игроков не покидала мысль о том, что всё это можно было осуществить через глобальное обновление первой части. Данное обстоятельство в своё время и стоило The Division 2 значительной части пользовательских рейтингов.