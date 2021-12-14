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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Bully 2 от Rockstar должна была принять участие в The Game Awards 2021
Но не приняла. Значит, не должна была.
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Инсайдер Том Хендерсон, который всерьёз собирается стать Джейсоном Шрайером «на стероидах», поделился ещё одной эксклюзивной информацией. Согласно источникам Хендерсона, Rockstar планировала приехать на The Game Awards 2021 и анонсировать Bully 2 — продолжение проекта про школьного задиру-хулигана, которому давно пора пересчитать все зубы.

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По словам инсайдера, речь идёт об очередном возрождении проекта, который ранее уже несколько раз запускали и отменяли. Какими бы то ни было подробностями Хендерсон не владеет, но утверждает, что «некоторые люди видели играбельную версию проекта за несколько недель до TGA 2021», и что франшиза определённо развивается.

Возможно, Rockstar просто решила не перенасыщать программу The Game Awards 2021, чтобы новинка в ней не затерялась. В самом деле, анонсов в рамках данного мероприятия было столько, и терялись из них столь многие, что даже повторные (вслед за редакцией) публикации в спецразделе нашего сайта для читателей-писателей воспринимались без должного уровня осуждения.

Если информация Хендерсона верна, то, возможно, анонс состоится в ближайшие недели или в начале следующего года.

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Напомним, что оригинальная Bully, главным героем которой является трудный подросток Джимми, вышла в 2006 году на PlayStation 2, а спустя пару лет и на PC с Xbox и Wii. С тех пор у игры сохранилась преданная фанатская база, ожидающая, что когда-нибудь «малыш» Джимми вернётся.

#rockstar games #bully
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