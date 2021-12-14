Разработчики из Double Fine сообщили, что официальные субтитры на русском языке для приключенческой игры Psychonauts 2 появятся в начале 2022 года. Соответствующая информация была опубликована в официальном микроблоге компании, точные сроки не указываются. Помимо русского языка, в Psychonauts 2 в начале 2022 года появится мексиканский язык — это если кому-то важно.
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Напомним, Psychonauts 2 вышла 25 августа на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4. Важно отметить, что отсутствие официальной локализации на некоторых языках стало поводом для недовольства игроков. Так, в августе русскоязычные пользователи высказали своё «фи» в отношении отсутствия русской локализации Psychonauts 2, капитально обрушив пользовательские рейтинги проекта на Metacritic.
Double Fine рады сообщить, что в Psychonauts 2 будут добавлены новые языки!— Double Fine (@DoubleFine) December 14, 2021
Мы добавим поддержку русского и мексиканского испанского языков для субтитров и внутриигровых надписей приблизительно в начале следующего года. Спасибо за ваше терпение, и надеемся, что вам понравится! pic.twitter.com/r9o9WaDxUN
Ещё тогда разработчики заявляли, что хотели бы перевести Psychonauts 2 на дополнительные языки и даже планируют рассмотреть данную возможность, но игра тогда называлась самой крупной игрой коллектива с точки зрения сценария и диалогов, и перевод столь масштабного проекта даже на один дополнительный язык, не говоря уже о тех языках, которые используют совершенно иные алфавиты, потребует времени и бюджета, которого у Double Fine сейчас нет.
Как оказалось, деньги нашлись.