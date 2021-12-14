Обновление информационно-диагностической утилиты AIDA64 до версии 6.60 обеспечило появление оптимизированного бенчмарка для процессоров Intel семейства Alder Lake, а также готовящихся к анонсу настольных и мобильных процессоров семейства Raptor Lake. Реализована предварительная поддержка процессоров Meteor Lake.
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Поддержка памяти типа DDR5 тоже улучшена, включая профили XMP 3.0. В сегменте видеокарт реализована поддержка GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт памяти, а также мобильных вариантов GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3050 Ti. Профессиональные графические адаптеры NVIDIA RTX A2000 и A4500, а также ускорители T400 и T1000 в списке поддерживаемых компонентов тоже упоминаются.