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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новый показ амбициозной Hogwarts Legacy может состояться уже в этом месяце
Но далеко не факт, что состоится.
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В начале этого года разработчики ролевой игры Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера» отложили до 2022 года. С тех пор ничего интересного касательно данного проекта из официальных источников как не поступало, так и не поступает по сей день. Но, возможно, уже в этом месяце, вернее, в его оставшиеся две с копейками недели, ситуация изменится: как сообщил один из инсайдеров, новый показ проекта состоится в рамках мероприятия PlayStation Experience, который может пройти до конца года.

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Если верить инсайдеру, компания WB Games осторожничает с демонстрацией Hogwarts Legacy вследствие скандала, разгоревшегося в отношении создавшей поттериану писательницы Джоан Роулинг и её несовременного отношения к гендерному вопросу.

Важно помнить, что официально дата проведения PlayStation Experience не обозначена, равно как не указана и его программа.

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Из имеющихся сведений по Hogwarts Legacy нам известно, что события игры развернутся как минимум за сотню лет до описанных в книгах, а с геймплейной точки зрения нас ждут проработанный ролевой элемент и красочный игровой мир. Более детальные подробности, очевидно, начнут поступать после нового года.

#hogwarts legacy
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