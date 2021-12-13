Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: Skyrim запустили с 1300 установленными модификациями, в 8K и с «рейтрейсингом»
Красивое.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Вы не поверите, но у нас тут очередной любитель модификаций и нетленной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, который решился на масштабный эксперимент. Суть проста: установить модов побольше и посмотреть, как всё будет выглядеть в конечном варианте.

реклама

Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams решили установить на Skyrim аж 1300 модификаций, изменяющих графику во всех аспектах. Полученный результат вы можете просмотреть где-то ниже. Причём, ребята с этого канала специализируются на создании роликов по популярным играм с использованием модификаций, поэтому опыт у них имеется.

Для запуска модифицированной версии Skyrim пришлось взять на вооружение видеокарту RTX 3090. Кажется, и её мощностей не хватает для отображения полученного графического великолепия: FPS «проседает» ниже 60.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Список модов, которые использовались энтузиастами, представлен вот здесь. Видео записано в 8K, с «рейтрейсингом» и прочими «улучшайзерами».

#bethesda #skyrim
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Steam-версия Fallout 3 лишилась поддержки Games for Windows Live — сервиса, закрытого ещё в 2014-м году
В юбилейное издание Skyrim добавят аквариумы с рыбками
Авторы Fallout 76 раскрыли детали седьмого сезона и обновили календарь сообщества
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
183
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
14
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
93
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
12
Поговорим о мини домах
118
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
21

Сейчас обсуждают

Дмитрий Лонин
21:49
Как обычному человеку зарабатывать 1.5 млн руб за 3 часа? Тоже хочу
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
Kira625
21:43
Гендир интел едет на поклон к TSMC договариваться о квотах на производство компонентов для нужд компании. Такой позор лет 10 назад даже представить не могли. ;)
Intel потратит $7 млрд на расширение производственных мощностей в Малайзии
Bernigan
21:42
А я считаю что это из за того что над ними издевались
Екатерина Мизулина связала трагедии в учебных заведениях с жестокими компьютерными играми
antej90
21:41
Сам пользовался им пока не начал смотреть фильмы в hdr. Что то не то с цветами в даум плеере при просмотре фильмов в hdr. В стандартном плеере вин10 и vlc сразу как надо воспроизводит.
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
Kira625
21:40
Но это не те фиат и фв, которые автомобили, а те, которые холдинги.
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
korney
21:37
Скрысить прошлогоднюю статью (https://windows64.net/278-reyting-windows-10-gavnosborok-2020.html), пообрезать и слегка переставить слова - номальная практика для оверговноблогера.
Рейтинг худших сборок Windows по мнению аудитории популярных торрент-трекеров
sevik68
21:37
с ростом объема так же кратно растет и TBW, т.е. ресурс это немаловажная разница между 120 и 240
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
Frito Pendejo
21:35
Штирлиц дал подписку Мюллеру Мюллер скрючился от страшной боли
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
FireLine
21:35
Поаккуратнее, тут в юмор не умеют, вон сколько минусов наставили.
Екатерина Мизулина связала трагедии в учебных заведениях с жестокими компьютерными играми
sevik68
21:35
кэширование так то по умолчанию в десятке по крайней мере включено
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем