Вы не поверите, но у нас тут очередной любитель модификаций и нетленной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, который решился на масштабный эксперимент. Суть проста: установить модов побольше и посмотреть, как всё будет выглядеть в конечном варианте.
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Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams решили установить на Skyrim аж 1300 модификаций, изменяющих графику во всех аспектах. Полученный результат вы можете просмотреть где-то ниже. Причём, ребята с этого канала специализируются на создании роликов по популярным играм с использованием модификаций, поэтому опыт у них имеется.
Для запуска модифицированной версии Skyrim пришлось взять на вооружение видеокарту RTX 3090. Кажется, и её мощностей не хватает для отображения полученного графического великолепия: FPS «проседает» ниже 60.
Список модов, которые использовались энтузиастами, представлен вот здесь. Видео записано в 8K, с «рейтрейсингом» и прочими «улучшайзерами».