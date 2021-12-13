Зимушка-зима к нам пришла.

За окном полно снега, многие уже наряжают ёлки и готовятся к самому светлому празднику в году с надеждой на то, что в году следующем всё станет хотя бы чуточку лучше. По мере приближения нового года активизируются и сервисы цифровой дистрибуции видеоигр, и первым принять эстафету решил GOG, зимняя распродажа в котором началась буквально час назад.

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Распродажа большая и долгая — в ней участвуют около трёх с половиной тысяч игр, дополнений и сборников, а продлится она вплоть до вечера пятого января. Таким образом, времени на то, чтобы присмотреться к предложениям, у нас предостаточно.

Вот, например, некоторые наиболее интересные предложения:

Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);

Kingdom Come Deliverance Royal Edition за 239 рублей (скидка 66 %);

Pillars of Eternity II Deadfire Obsidian Edition за 449 рублей (скидка 75 %);

Dying Light Platinum Edition за 389 рублей (скидка 69 %).

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Вместе с тем в GOG в течение распродажи будут проходить подарочные раздачи игр. Всего планируют раздать четыре игры, и первая из них — Shadow Tactics Blades of the Shogun — которую можно будет забрать в течение ближайших 48 часов. Какие игры раздадут после неё, пока секрет.