Яблочко от яблоньки.

Глава Лиги безопасного интернета и по совместительству член Общественной палаты России Екатерина Мизулина (дочь Елены Мизулиной) дала интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», в рамках которого была затронута тема стрельб в школах, университетах и иных учебных заведениях.

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По мнению Мизулиной-младшей, компьютерные игры представляют собой опасный контент, а юные террористы используют для своих преступлений оружие, которое они видели в видеоиграх.

Как считает Мизулина, пермский и казанский убийцы узнали про использованное ими оружие из игр. «Поиграли в игру, опробировали в игре — пришли, постреляли по реальным людям. Вызывает это какие-то мысли? Да, вызывает», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

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Когда журналистка попыталась объяснить Мизулиной, что исследования не выявили прямой связи между компьютерными играми и детской жестокостью, та заявила, что читала утверждающие полностью обратное исследования и переключилась на тему сопутствующего играм контента вроде сервисов Discord и Twitch. Мизулина убеждена, что в этих сервисах обитают «нехорошие люди», которые пользуются детской доверчивостью и склоняют их к вступлению в различные сообщества, в которых зачастую пропагандируется что-то явно недоброе.