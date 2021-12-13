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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Екатерина Мизулина связала трагедии в учебных заведениях с жестокими компьютерными играми
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Глава Лиги безопасного интернета и по совместительству член Общественной палаты России Екатерина Мизулина (дочь Елены Мизулиной) дала интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», в рамках которого была затронута тема стрельб в школах, университетах и иных учебных заведениях.

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По мнению Мизулиной-младшей, компьютерные игры представляют собой опасный контент, а юные террористы используют для своих преступлений оружие, которое они видели в видеоиграх.

Как считает Мизулина, пермский и казанский убийцы узнали про использованное ими оружие из игр. «Поиграли в игру, опробировали в игре — пришли, постреляли по реальным людям. Вызывает это какие-то мысли? Да, вызывает», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

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Когда журналистка попыталась объяснить Мизулиной, что исследования не выявили прямой связи между компьютерными играми и детской жестокостью, та заявила, что читала утверждающие полностью обратное исследования и переключилась на тему сопутствующего играм контента вроде сервисов Discord и Twitch. Мизулина убеждена, что в этих сервисах обитают «нехорошие люди», которые пользуются детской доверчивостью и склоняют их к вступлению в различные сообщества, в которых зачастую пропагандируется что-то явно недоброе.

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Сегодня игры увеличивают шанс массшутинга))) а потом мастурбация))).
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Leshiy2371
18:58
Первое поколение (Gen1) вы уже не найдете + оно имело горбатое основание. Про то,что кулер 2-го поколения указано в шапке статьи.
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Karely Coleman
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ну и насколько часты были те же массовые расстрелы до появления комповых игор? Геймер ведь существо чмошное, но мстительное. Так что она права, гейминг запретить, майнинг - поддержать
Екатерина Мизулина связала трагедии в учебных заведениях с жестокими компьютерными играми
Алексей Козлов
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