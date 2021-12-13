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Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft выпустила документальный мини-сериал Power On: The Story of Xbox, посвящённый истории создания всех консолей компании
Есть русские субтитры!
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Компания Microsoft ещё месяц назад анонсировала документальный фильм Power On: The Story of Xbox. Выход всех частей цикла состоялся сегодня: их можно просмотреть абсолютно бесплатно, например, на YouTube. Особенно приятно, что редмондцы снабдили все ролики русскими субтитрами.

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Серия документальных фильмов в деталях описывает историю консолей Xbox. Там и про Halo есть информация, и про запуск оригинальной Xbox, и про ажиотажный спрос на Xbox 360 (три красных «огня смерти» тоже вспомнили), и про много чего ещё. Редмондцы не стесняются иронизировать над собой, открыто обсуждают неудачные проекты (Kinect) и проваленные маркетинговые кампании (запуск Xbox One), а также строят планы на будущее (Xbox Game Pass, например).

Производством цикла Power On: The Story of Xbox занимался творческий коллектив TEN100. Выбор именно этой команды со стороны Microsoft был неслучаен, ведь ранее TEN100 уже получала «Эмми» за свои работы. Изначально «документалку» Power One хотели полностью посвятить оригинальной Xbox и ограничиться 60 минутами. Со временем масштаб проекта расширился, поэтому со временем стало напрашиваться очевидное решение о запуске целого цикла фильмов о всех консолях Xbox.

Каждый эпизод рассказывает отдельную главу истории Xbox: скромное зарождения в стенах Microsoft, дизайн оригинального прототипа консоли, сложности вроде «красного кольца смерти», попытки приобретения Nintendo в 2000 году и многое другое. Данный цикл эпизодов, как утверждают его создатели, «поможет преданным фанатам вернуться в прошлое и откроет новичкам реальную историю Xbox».

Все шесть эпизодов документальной серии уже доступны для бесплатного просмотра на различных платформах, включая Redbox, YouTube, IMDb TV, Roku Channel, Microsoft Movies & TV и других. Вся дополнительная информация содержится на сайте Power On. На указанном ресурсе также можно больше узнать о создании документального фильма. Кроме того, любой желающий может ознакомиться с подробной статьёй на Microsoft Story Labs.

Начать смотреть Power On можно, например, отсюда. А к этой заметке мы прикрепили только официальный тизер документального проекта.

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#microsoft #xbox
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