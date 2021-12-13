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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стелс-хоррор Hello Neighbor 2 выйдет не раньше, чем в следующем году
Это как раз тот случай, когда можно подождать. Причём, хоть 10 лет.
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Летом прошлого года компания tinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 — продолжение стелс-хоррора, в котором нам необходимо «достать соседа», забравшись в его дом и раскрыв его коварные замыслы. Предполагалось, что проект доберётся до прилавков в этом году, но, как видим, от этого года осталось всего две с копейками недели, а Hello Neighbor 2 в продаже как не было, так и нет. Что ж, разработчики решили не делать секрет из того, из чего не следует, и объявили о том, что раньше следующего года ждать релиза их творения не стоит.

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Более того, по всей видимости, полноценный релиз игры состоится в мае или вообще во второй половине следующего года. По крайней мере, запуск бета-версии Hello Neighbor 2 для всех предзаказчиков проекта запланирован на 7 апреля.

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В Hello Neighbor 2 мы играем за журналиста, расследующего череду загадочных исчезновений городка Рейвен Брукс (Raven Brooks). Чтобы докопаться до правды, герою предстоит без приглашения заявиться в дома местных жителей и добыть улики. В сиквеле нас ждёт продвинутый искусственный интеллект на основе машинного обучения, так что играть, в теории, станет сложнее и интереснее.

#hello neighbor 2
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