Масштабная штука.

Огромная по масштабам пользовательская модификация для ролевой игры Gothic II стала доступна всем желающим. Речь идёт о «Хрониках Миртаны: Архолос». Мод добавляет в хорошо известный и почитаемый любителями жанра проект новый открытый мир, новые геймплейные механики (обновлённые тоже есть) и более 60 часов геймплея.

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Главный герой «Хроник Миртаны» — Марвин, беженец, оказавшийся вдали от дома из-за надвигающейся войны. Марвин прибыл на новый остров и попытается уже там понять своё предназначение.

О масштабах модификации «Хроники Миртаны: Архолос» лучше всего скажут цифры и показатели. Итак, из важных особенностей мода важно упомянуть следующее:

новая система создания предметов;

большая сюжетная история с развилками и прописанными персонажами;

более 170 нелинейных квестов и свыше 200 случайных событий;

изменённая экономическая система, настроенная в соответствии с пожеланиями фанатов серии;

озвучка от профессиональных актёров и набор эксклюзивных музыкальных композиций.

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Модификация доступна в Steam, GOG и на портале Mod DB.