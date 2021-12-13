Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Для ролевой игры Gothic II вышла масштабная модификация «Хроники Миртаны: Архолос»
Масштабная штука.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Огромная по масштабам пользовательская модификация для ролевой игры Gothic II стала доступна всем желающим. Речь идёт о «Хрониках Миртаны: Архолос». Мод добавляет в хорошо известный и почитаемый любителями жанра проект новый открытый мир, новые геймплейные механики (обновлённые тоже есть) и более 60 часов геймплея.

реклама

Главный герой «Хроник Миртаны» — Марвин, беженец, оказавшийся вдали от дома из-за надвигающейся войны. Марвин прибыл на новый остров и попытается уже там понять своё предназначение.

О масштабах модификации «Хроники Миртаны: Архолос» лучше всего скажут цифры и показатели. Итак, из важных особенностей мода важно упомянуть следующее:

  • новая система создания предметов;
  • большая сюжетная история с развилками и прописанными персонажами;
  • более 170 нелинейных квестов и свыше 200 случайных событий;
  • изменённая экономическая система, настроенная в соответствии с пожеланиями фанатов серии;
  • озвучка от профессиональных актёров и набор эксклюзивных музыкальных композиций.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Модификация доступна в Steam, GOG и на портале Mod DB.

#piranha bytes #gothic ii
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Масштабная модификация «Хроники Миртаны» к Gothic II выйдет 10 декабря
Новый трейлер ролевой игры ELEX II посвятили фракциям
Сражения, крафтинг и исследование мира в получасовом геймплейном видео ELEX II
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
172
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
13
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
88
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
40
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
7
Поговорим о мини домах
95
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
21

Сейчас обсуждают

Xenos_One
16:00
Прикинь, это на трезвую то голову ))
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
FireWolf
15:59
Ладно, предположим, английский для вас применим только в играх. Так для игр "приличный" уровень и не нужен. А достаточный уровень для понимания игр и в школе дают, так что с играми на английском пробл...
Halo: The Master Chief Collection: краткий обзор игры Halo: Reach
Xenos_One
15:59
А как у вас с чувством юмора Ренат ? Тут правда юмор достаточно тонкий, как весенний лед да Дунае, но все же он присутствует, идти можно. Давай так, я верю что ты все же юморной, как и большинство, по...
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
Руслан Черванёв
15:58
Да в ценовой политике Скваеры не совсем адекватные. Ну а что, Octopath Traveler за четыре с половиной косаря схавали. давайте еще выше попробуем, может тоже прокатит.
В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
Roman Drozhzhin
15:58
полностью деградировало. Соц сети, культура потребления, а как доказать соседям, что ты потребил и похвастать ачивками, надо купить.
В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
T.I.
15:57
достойный, прекрасный, талантливый, гениальный, успешный бизнесмен, ура!
Сын первого замглавы Администрации президента Владимир Кириенко стал гендиректором VK
Xenos_One
15:56
За водой )) далеко не каждая вода справиться, поговаривают если только святую воду в AIO залить, то это положительно повлияет на TDP процессора, с обычной - закипает )
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
Меровинген
15:54
Не все умеют, пусть учатся, если хотят жить в современном мире. Раньше телефоны были только в телеграфе и дома не у всех и ничего
Lostfilm и другие сайты с пиратским контентом удалят из выдачи Яндекса
omoikane
15:51
ну работе ты работаешь так как нужно, а не так как хочется. Речь выше человек писал про физ лиц. Не нужно тупить.
Правительство РФ обновит парк ПК в технологических ВУЗах на системы на базе CPU Эльбрус и Байкал
Frito Pendejo
15:51
Киндер Киндер-Сюрприза.
Сын первого замглавы Администрации президента Владимир Кириенко стал гендиректором VK
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем