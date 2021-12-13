Уже через месяц игроки смогут отправиться на «странный» Дикий Запад в Weird West, поэтому нарастающая активность разработчиков проекта в данной ситуации вполне закономерна. Одной из основных особенностей Weird West является вариативность, с которой игроки могут подходить к выполнению местных заданий и к прохождению в целом, поэтому естественно, что именно этот аспект игрового процесса стал основной темой свежего видео.
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Условно говоря, игроки в Weird West вольны выполнять задания тихо и без привлечения лишнего внимания, ну или же устраивать настоящую мясорубку со взрывами и массовыми убийствами. Кто во что горазд, как говорится.
Действие Weird West разворачивается в фэнтезийной версии Дикого Запада. Играть будем сразу за нескольких персонажей, судьбы которых каким-то образом оказались переплетены. Нам предстоит узнать, что же их связывает.
Релиз — 11 января.