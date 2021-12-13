Совет директоров VK единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко на пост гендиректора компании. Новый топ-менеджер приступил к своим обязанностям с 13 декабря. В своём приветственном сообщении Кириенко отметил, что VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлечённости пользователей.
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Также бывший глава «Ростелекома» дал понять, что в ближайшее время он проведёт анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представит акционерам своё видение развития компании. Кириенко уже успел познакомиться с частью команды и остался «очень впечатлён».
Владимир Кириенко — сын первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко С 2017-го года он был первым вице-президентом «Ростелекома».
Предыдущий гендиректор VK Борис Добродеев объявил об уходе с поста 3 декабря.