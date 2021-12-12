А на втором месте, на удивление, делюкс-издание дополнения к Destiny 2.

Конец года традиционно бедная пора для любителей новых игр, поэтому когда на этой неделе состоялся чуть ли не единственный из запланированных крупных релизов — Halo Infinite — сомнений не было: именно он станет лидером продаж по итогам свежего чарта Steam. Что ж, встречаем «золотого медалиста».

реклама

На втором и третьем местах расположились дополнение The Witch Queen к Destiny 2, а также игровой набор для Destiny 2 к тридцатилетию студии Bungie. Лидер прошлой недели — выживач Icarus — сместился на четвёртое место, ну а участвующая в распродаже Cyberpunk 2077 сумела расположиться на шестой строчке.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом: