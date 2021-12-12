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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Halo Infinite ожидаемо стала лидером продаж в Steam по итогам этой недели
А на втором месте, на удивление, делюкс-издание дополнения к Destiny 2.
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Конец года традиционно бедная пора для любителей новых игр, поэтому когда на этой неделе состоялся чуть ли не единственный из запланированных крупных релизов — Halo Infinite — сомнений не было: именно он станет лидером продаж по итогам свежего чарта Steam. Что ж, встречаем «золотого медалиста».

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На втором и третьем местах расположились дополнение The Witch Queen к Destiny 2, а также игровой набор для Destiny 2 к тридцатилетию студии Bungie. Лидер прошлой недели — выживач Icarus — сместился на четвёртое место, ну а участвующая в распродаже Cyberpunk 2077 сумела расположиться на шестой строчке.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Halo Infinite (кампания);
  • Destiny 2 The Witch Queen Deluxe Bungie 30th Anniversary Bundle;
  • Destiny 2 Bungie 30th Anniversary Pack;
  • Icarus;
  • Valve Index VR Kit;
  • Cyberpunk 2077;
  • Farming Simulator 22;
  • FIFA 22;
  • Thunder Tier One;
  • GTFO.
#steam #valve #343 industries #halo infinite
4
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