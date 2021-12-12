Конец года традиционно бедная пора для любителей новых игр, поэтому когда на этой неделе состоялся чуть ли не единственный из запланированных крупных релизов — Halo Infinite — сомнений не было: именно он станет лидером продаж по итогам свежего чарта Steam. Что ж, встречаем «золотого медалиста».
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На втором и третьем местах расположились дополнение The Witch Queen к Destiny 2, а также игровой набор для Destiny 2 к тридцатилетию студии Bungie. Лидер прошлой недели — выживач Icarus — сместился на четвёртое место, ну а участвующая в распродаже Cyberpunk 2077 сумела расположиться на шестой строчке.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Halo Infinite (кампания);
- Destiny 2 The Witch Queen Deluxe Bungie 30th Anniversary Bundle;
- Destiny 2 Bungie 30th Anniversary Pack;
- Icarus;
- Valve Index VR Kit;
- Cyberpunk 2077;
- Farming Simulator 22;
- FIFA 22;
- Thunder Tier One;
- GTFO.