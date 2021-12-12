Cities Skylines стала общепризнанным эталоном современных градостроительных симуляторов, и разработчики из Colossal Order при содействии Paradox Interactive активно пользуются данным статусом, продавая для своего творения всё новые и новые дополнения. Так, в следующем году градострой пополнится аддоном под говорящим названием Airports.
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После его покупки и установки в Cities Skylines появится возможность возводить модульные аэровокзалы, которые с течением времени могут пользоваться настолько большой популярностью, что вполне способны стать крупнейшими и самыми загруженными в мире аэропортами.
По словам разработчиков, дополнение Airports позволит организовать как пассажирские, так и грузовые перевозки воздушным транспортом. Во всех случаях столь серьёзные вложения в инфраструктуру должны оправдаться.
Запуск дополнения запланирован на 25 января на всех целевых платформах.